"Le Real Madrid devrait penser Ã  vendre Eden Hazard"

Dimitar Berbatov a de nombreux doutes sur le fait qu'Eden Hazard sera le joueur qu'il était à Chelsea. L'ancienne star de l'équipe nationale bulgare conseille au Real Madrid d'envisager de le vendre.

"Le Real Madrid devrait commencer à planifier la vente d'Eden Hazard. Il a eu de nombreuses blessures depuis son arrivée en Espagne et cela l'a empêché de montrer le brillant football qu'il a produit à Chelsea. Si c'était une chose occasionnelle… seulement quand un joueur contracte une blessure après une blessure qu'il a récuperé, il cède en dessous de ce qui est attendu de lui", a déclaré l'ambassadeur de 'Betfair'. L'ancien attaquant bulgare ne sait pas si Hazard redeviendra l'un des joueurs de l'élite européenne : "Pensez-vous qu'il capable de retrouver la forme dans laquelle il était et de démontrer que l'argent investi par le Real Madrid était la bonne décision? Il est vrai que Hazard vient d'avoir 30 ans et peut avoir la possibilité de donner beaucoup, mais cette question est la vraie clé du problème et actuellement la réponse est non. Hazard n'a toujours rien montré et ce ne serait pas une surprise de le voir partir cet été."