Le Real Madrid espère pouvoir accueillir du public au Bernabéu d'ici septembre

Au début de l'année 2020, le Real Madrid a décidé de se lancer dans la réalisation du "nouveau Santiago Bernabéu". L'arrêt dû à la pandémie et l'absence de public qui ont suivi ont permis d'accélérer le processus, qui doit encore durer entre 18 et 21 mois pour être achevé à 100%.

Selon 'Marca', les prévisions du club et de l'entreprise de construction datent la fin des travaux entre septembre 2022 et janvier 2023, mais cela ne signifie pas que le Real Madrid devra passer un an ou deux de plus à Valdebebas.

Le média précité explique que plus de 700 ouvriers travaillent quotidiennement dans 50 lignes d'action différentes dans le stade, qui devrait être prêt à accueillir de nouveau le football la saison prochaine.

En outre, tant la Liga que l'UEFA prévoient que la saison 2021-22, si la situation et les autorités sanitaires le permettent, pourrait commencer avec du public. Une chose pour laquelle le Real Madrid travaille d'arrache-pied.

L'intention des Merengue est que le Santiago Bernabeu puisse accueillir des supporters en septembre prochain. Actuellement, deux des tribunes de la zone inférieure sont démolies, des travaux sont en cours même dans la loge VIP et il n'y a pas de sièges sur le côté de la Castellana. Le toit rétractable, un élément clé du projet, est également en cours.

Il reste cinq mois avant que les nouveaux parkings, le gazon rétractable ou le nouveau tunnel de vestiaires, entre autres, soient prêts. Septembre est la date fixée pour que les fans commencent à profiter du nouveau Bernabéu, qui n'est pas encore terminé.