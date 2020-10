Après une saison plutôt réussie du côté de Séville, Sergio Reguilón n'a pas été retenu par Zidane, et s'est ainsi envolé pour Londres.

Dans une interview pour 'Sky Sports', l'Espagnol est revenu sur son adaption à Tottenham : "Je pense que je m'améliore à chaque match, je me fais à la compétition. Je veux continuer à progresser, sur le plan personnel et comme footballeur. Mourinho me donne beaucoup de conseils et je gagne beaucoup en expérience, mais pour moi le plus important est que l'équipe joue bien", a-t-il commencé avant d'évoquer son passage au Real Madrid, où il a été formé. "Il est très difficile de passer de la cantera à l'équipe première de Madrid. Vous avez les meilleurs joueurs du monde et le niveau requis pour faire partie de l'équipe est très élevé. Il faut énormément croire en soi, se battre et avoir ce brin de chance qui est nécessaire dans une carrière. Le Real Madrid est le club qui m'a fait, le club où j'ai grandi, je ne serais rien sans eux."

Le latéral gauche a aussi fait l'éloge de son nouvel entraîneur, José Mourinho : "J'étais très jeune [quand Mourinho entraînait le Real, ndlr], j'étais à la cantera de Madrid, et je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Mais j'ai de très bons souvenirs de cette époque, chez moi nous étions tous très fans de Mourinho. C'est un entraîneur de classe mondiale, et il a été très important dans ma décision de signer. J'avais un large choix, mais quand j'ai entendu l'intérêt de Tottenham, c'était simple. C'était particulier de quitter ma maison, ma ligue et ma famille, mais ça s'est bien passé."