Intérrogé ce jeudi sur 'Can Barça', la déclaration de l'ancien attaquant barcelonais, Rivaldo, n'est pas passée inaperçue aux yeux de tous. L'ancien international brésilien a évoqué la différence entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

"Je crois qu'actuellement, le Real Madrid est plus fort que le Barça, même avec Messi, alors vous pouvez imaginer s'il part. Ça pourrait faire croître cette différence."

L'ancien joueur du Barça s'est également remémoré les départs des anciennes gloires du club : "C'est arrivé à Romario, Ronaldinho, à moi aussi quand j'ai gagné la Coupe du Monde avec le Brésil. Il me restait un an de contrat mais l'entraîneur de l'époque, Van Gaal, ne comptait pas sur moi alors c'était normal que je demandais à partir. L'AC Milan était intéressé, moi aussi et ça s'est fait"