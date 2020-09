Le Real Madrid évite le pire face au Bétis Sévillle

Dans le cadre de la 3ème journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait au stade Benito Villamarín avec un objectif en tête : remporter le premier match de la saison après le match nul contre la Real Sociedad. Et c'est mission accomplie pour les Madrilènes.

Mais la soirée n'a pas été calme pour les hommes de Zidane, qui ont vécu de multiples rebondissements durant la rencontre. Tout avait pourtant bien commencé pour le Real, qui contrôlait le match, avant d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Fede Valverde sur un caviar de Karim Benzema à la 14ème minute. Quelques minutes plus tard, le capitaine Sergio Ramos pouvait marquer le but du break, mais ce dernier a manqué d'inspiration dans le geste finale.

Le Betis n'a pas tardé à répondre. À la 35ème minute, Aïssa Mandi saute plus haut que Casemiro et égalise de la tête. Mais un malheur ne vient jamais seul. Deux minutes plus tard, Nabil Fekir profite d'une perte de balle de Toni Kroos pour envoyer la balle vers Willian Carvalho, qui résiste à Odegaard et bat Courtois d'une lourde frappe. Le Portugais inscrit ainsi son deuxième but consécutif cette saison en Liga.

Inédit depuis 2008

Les Sévillans partaient à la pause avec un avantage de deux buts sur les Madrilènes. Quelque chose d'inédit pour le Real depuis 2008. En effet, la Maison Blanche n'avait plus encaissé deux buts en une mi-temps d'un match de Liga depuis octobre 2008, face à son éternel rival, le FC Barcelone.

Après la pause, les hommes de Zidane avaient l'air d'avoir rechargé les batteries. À la 49ème minute, Dani Carvajal centre vers le second poteau, où Benzema attendait pour placer ce ballon au fond, mais c'est finalement Emerson, sous pression, qui finit par marquer contre son camp permettant au Real Madrid de revenir au score.

Ce n'était que le début d'une soirée cauchemardesque pour le latéral droit brésilien. À la 67ème, après vérification de la VAR, il écope d'un carton rouge pour avoir crocheté Jovic. Une VAR très présente en cette deuxième période, il faut le dire. À 8 minutes de la fin, l'arbitre fait encore appel à la vidéo suite à une main de Marc Bartra dans sa surface. Et pénalty (généreux ?) pour Madrid. Comme d'habitude, Sergio Ramos s'est chargé de le transformer. Le défenseur phare a envoyé une panenka sous la barre transversale de Robles, offrant la victoire aux siens sur le fil.

En s'imposant face aux Andalous, Zidane a atteint la barre symbolique des 100 victoires en Liga avec le Real Madrid.