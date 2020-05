Le Real Madrid fait un pas de plus vers Camavinga

Eduardo Camavinga a été la grande révélation de la saison de Ligue 1 et de nombreux clubs européens sont tombés sous le charme du joueur rennais. Le Real Madrid est en première ligne.

Le joueur se voit déjà au Santiago Bernabéu, conscient que cela supposerait un grand pas en avant dans sa carrière. Et le Real, lui aussi, semble avoir fait un pas vers le joueur du Stade Rennais.

Selon une information de 'AS', Juni Calafat a été chargé de se rapprocher de Camavinga et de son entourage pour connaître la situation exacte du joueur.

L'idée du Real est d'enrôler Camavinga dès cet été pour ensuite le prêter un an de plus en Bretagne, et ainsi lui assurer du temps de jeu la saison prochaine.

Le prix du Rennais serait d'environ 60 millions d'euros, une somme qui n'effraie pas le Real, malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.