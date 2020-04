Le nouveau projet 'galactique' en 2022 : Mbappé, Haaland, Vinicius, Odegaard...

Florentino Pérez est arrivé à la présidence du Real Madrid en 2000. Après une pause entre 2006 et 2009, il a repris ses fonctions. Mais il y a encore un projet ambitieux à réaliser...

Bien que l’on parle sans cesse des joueurs qu'il veut enrôler dans le but de renforcer son effectif à ce jour, comme le rappelle le quotidien 'Marca', le plan le plus concret est la rénovation du Santiago Bernabéu, ce dernier promet d'augmenter encore plus les revenus que le stade laisse dans les caisses.

Les travaux devraient s’achever à l’été 2022. D’ici là, Florentino veut marquer une autre époque galactique. Beckham, Zidane ou encore Ronaldo sont devenus des stars, mais il ne compte pas s'arrêter ici.

Par ailleurs, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Florentino s’attend à ce que les supporters découvrent de nouveaux grands joueurs, qui laisseront une trace indélébile dans les travées du nouveau stade.

Un rêve avec Vinicius

Le Real Madrid se projette et compte sur le talent de Vinicius, qui a déjà foulé la pelouse du Bernabéu à plusieurs reprises cette saison. La qualité du brésilien est considérée comme l’un des plus grands espoirs d'avenir à Madrid.

Il en va de même pour Odegaard. Il n’est pas certain qu’il revienne la saison prochaine, mais pourquoi pas d'ici 2022. D’autres jeunes prodiges tels que Fede Valverde, Achraf ou Rodrygo évolueront peut-être encore dans les rangs de la Casa Blanca.

La cerise sur le gâteau ? Kylian Mbappé. Le faire venir plus tôt serait très coûteux, donc attendre qu’il finisse son contrat à Paris et qu’il vienne libre serait une option favorable sur le plan sportif et économique. Le Real Madrid pourrait également miser sur Haaland.

Aujourd’hui, en pleine crise du coronavirus, tout plan sur du moyen ou long terme semble un peu fou, mais le projet de Florentino est déjà tout tracé.