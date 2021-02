Le Real Madrid inquiet face Ã  sa vague interminable de blessures

Le Real Madrid commence la partie la plus complexe de sa saison et s'apprête à reprendre le chemin de la Ligue des champions sans pouvoir compter sur de nombreux cadres de l'effectif.

Zinedine Zidane perd ses joueurs les plus après les autres. Le dernier coup dur a été celui de Karim Benzema, forfait pour Valladolid en raison de douleurs musculaires, et désormais incertain pour affronter l'Atalanta Bergame.

Le Real Madrid se rend ce samedi à Valladolid avec un total de neuf absents. Un chiffre préoccupant qui a provoqué la demande d'un rapport détaillé en interne afin d'analyser les causes de cette multitude de blessures.

Le club veut attaquer le mal à la racine et apporter des réponses à la fragilité musculaire des joueurs de Zinedine Zidane sur les derniers mois. Une situation qu'un grand club comme le Real Madrid ne devrait pas vivre dans une période aussi cruciale de sa saison.

Lors du mois prochain, le Real Madrid jouera trois matchs à la maison et trois matchs à l'extérieur, des matchs qui pourraient marquer le reste de la saison merengue. Entre Ligue des champions et lutte pour le titre avec l'Atlético Madrid, le Real n'a pas le droit à l'erreur, et n'a pas envie de perdre plus de cadres.

L'un des hommes qui seraient pointés du doigt serait le préparateur physique Grégory Dupont. Vu comme l'un des grands artisans du retour en forme du Real Madrid après le confinement, le préparateur français fait désormais l'objet de critiques. Zidane, de son côté, aurait demandé à ses joueurs de ne pas forcer et prendre des risques afin d'éviter les rechutes.

En attendant, Zidane devra miser sur les jeunes de la réserve. Contre Valladolid, les jeunes Chust, Miguel, Arribas, Blanco et Hugo Duro ont tous été convoqués.