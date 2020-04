Le Real Madrid, la deuxième entreprise qui lutte le plus contre le coronavirus

Le Real Madrid connaît un franc succès sur le plan institutionnel en pleine crise pour le coronavirus. L'étude "Le consommateur espagnol durant le confinement" de 'More Than Research y Toluna' le démontre. Les citoyens espagnols considèrent que le Real Madrid est la deuxième marque qui lutte le plus contre le coronavirus, derrière Zara.

63,9% des participants ont mentionné la marque de Inditex, probablement pour les dons réalisés par Amancio Ortega durant la pandémie. En deuxième place se trouve le club merengue, avec la confiance de 39,5% des interrogés.

Suivent Telepizza (34,4%), El Corte Inglés (30,2%), Santander (30,1%), Decathlon (30%), Amazon (25,7%), Movistar (25,2%), Lidl (22,5%), BBVA (22,4%) y Telefónica (20,2%). Ainsi, le Real Madrid dépasse plusieurs grandes entreprises espagnoles et mondiales.

Ce classement est très significatif et renforcer la marque Real Madrid. Les conséquences seront visibles sur le plan économique : plus et de meilleurs sponsors, publicité gratuite pour apparaître dans la liste, une meilleure image du citoyen...