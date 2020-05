Le Real Madrid, le Barça et l'Ajax s'arrachent une perle de Séville

Diego Fernández Talaverón a seulement 18 ans mais est déjà dans le viseur des plus grandes écuries d'Europe. Le joueur du FC Séville est notamment convoité par le Real Madrid; le FC Barcelone ou encore l'Ajax Amsterdam; selon 'Diario de Almería'.

Le FC Séville, face à l'intérêt de grands d'Europe, souhaite blinder son jeune talent, avant son départ.

"J'espère rester à Séville. Beaucoup d'équipes sont intéressées pour me recruter, en Espagne et hors du pays. Mais moi je suis heureux ici, j'ai une bonne relation avec mes coéquipiers et le staff technique du club", avait déclaré le jeune prodige, qui assure vouloir poursuivre l'aventure en Andalousie.

"J'ai toujours dit que mon rêve est de jouer pour mon club, celui de mon enfance. Pour l'heure; je suis concentré sur Séville et je veux triompher ici", avait-il ajouté.

Cette saison, Diego Talaverón a montré sa soif de buts. Le joueur a été l'auteur de 22 buts, avant la trêve imposée par le Covid-19.