Le Real Madrid, le choix d'Erling Haaland

Si on ne sait pas encore si ce sera pour cet été, on sait en revanche qu'Erling Haaland aura l'embarras du choix au moment de quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre un nouveau club.

Le buteur de 20 ans est une véritable machine devant les buts et tout le monde rêve de pouvoir le convaincre. Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, Manchester City etc. Mais il y a un club en particulier qui intéresserait le joueur de 20 ans.

Selon les informations du journal 'ABC' en Espagne, Erling Haaland serait particulièrement emballé par l'idée de rejoindre le Real Madrid. Un transfert qu'il voudrait réaliser dès la fin de la saison actuelle.

Le quotidien cité rapporte que le joueur et son agent, Mino Raiola seraient déjà en train de négocier pour un éventuel départ de Dortmund à la fin de la saison. L'opération pourrait atteindre les 120 millions d'euros, et 40 millions d'euros de commissions réparties entre le réputé agent du joueur, et son père.

À partir de l'été 2022, une clause libératoire de 75 millions d'euros s'activera dans le contrat du buteur, et le BVB pourrait se laisser convaincre cet été afin de récupérer une somme d'argent bien plus élevée pour son transfert.