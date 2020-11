"Le Real Madrid mérite les trois points"

Ce mardi soir face à l'Inter Milan, le Real Madrid a remporté son premier match de la saison en Ligue des champions. À l'issue de la rencontre, Zidane n'a pas caché son soulagement en conférence de presse.

"(Cette victoire), elle fait un bien fou. Elle est importante. On n'a pas lâché. Notre match en Allemagne avait déjà été très bon, donc d'avoir pu égaliser à la fin, c'était logique, presque normal. Même s'il est vrai que le match a été plus équilibré ce (mardi) soir, je pense qu'on mérite aussi notre victoire. Ce sera difficile comme ça jusqu'au bout, il n'y a plus de match facile, où on se dit 'on rentre sur le terrain et c'est bon, on va gagner'. C'était important de gagner ce soir parce que c'était une finale, comme je l'ai dit, et on en aura d'autres très rapidement", s'est félicité l'entraîneur merengue.

Concernant le coup reçu par Eden Hazard en deuxième période, pas de signal d'alarme à tirer, selon Zizou. "Il a pris un gros coup sur l’autre pied, mais rien de plus. Ce n’est pas grave. Eden, comme Asensio, doivent travailler car ils ont été écartés très longtemps."