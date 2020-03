Le Real Madrid n'oublie pas Sadio Mané

Les cas de Covid-19 continuent de se multiplier dans plusieurs équipes de Premier League et le championnat anglais pourrait se terminer plus vite que prévu et donner le titre de Champions à Liverpool.

Une bonne nouvelle pour le club red, mais pas seulement. Le Real Madrid commence à penser à son mercato et Sadio Mané est l'un des joueurs qui ont toujours beaucoup été appréciés par Zinédine Zidane.

Alors que 'France Football' assure que le Real donnera tout pour signer Kylian Mbappé, Sadio Mané est une autre possibilité et son profil intéresse beaucoup l'entraîneur merengue.

Le 'Mirror' rapporte que le Sénégalais de Liverpool est sur la short-list de Zidane. 'France Football' assure même que le Real Madrid n'était pas loin de le recruter lorsque Julen Lopetegui avait pris les rènes de l'équipe.

Le même média britannique souligne que le Real Madrid aura besoin de proposer une offre entre 130 et 150 millions d'euros pour convaincre le joueur de quitter Liverpool et surtout pour convaincre les Reds de le laisser partir.