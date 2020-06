"Le Real Madrid ne va rien laisser passer"

Parmi les rumeurs qui ont pris de l'importance lors de l'arrêt du football se trouvait le possible départ de Marc-André ter Stegen du FC Barcelone, le club et le gardien ne trouvant pas d'accord de prolongation.

En revanche, le gardien allemand a assuré dans une interview pour 'Kicker' qu'il n'avait aucunement l'intention de faire ses valises et de quitter le Barça cet été.

"Ce n'est pas possible que je parte cet été. Nous vivons une période d'inquiétude, et nous avons fait le choix de reporter les négociations. Je me sens bien à Barcelone, et c'est aussi parce que ma famille se sent bien", a confirmé l'international allemand.

Le Barça se prépare pour la reprise et le gardien prévient de la grande forme de son équipe : "Physiquement, nous avons rarement été à un niveau aussi haut. Et mentalement, nous serons bien plus concentrés pour les matches restants."

Ter Stegen a évoqué la concurrence avec le Real Madrid pour le titre : "Malgré le fait que nous soyons bien placés au classement, le Real Madrid ne va pas nous faire de cadeaux. Quant à la Ligue des champions, nous avons des chances de nous qualifier et nous voulons les saisir."