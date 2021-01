Le Real Madrid ouvre le score malgré l'expulsion de Militao

Le Real Madrid est resté serein après des premières minutes agitées contre le Levante. Après 10 minutes de jeu seulement, les Madrilènes se retrouvaient à dix.

Alors que Sergio Leon était passé dans le dos de la défense merengue, Eder Militao commettait une faute sur l'attaquant juste devant la surface. Une faute qui lui vaut d'abord un jaune, avant vérification de la VAR.

L'arbitre revient sur sa décision en voyant les images et sort un carton rouge. Mais malgré tout, trois minutes plus tard, le Real Madrid ouvrait le score grâce à un but de Marco Asensio.

Lancé parfaitement par Toni Kroos, l'attaquant espagnol remontait le terrain avant de tromper Aitor Fernandez d'un plat du pied croisé. Une magnifique réaction de la part des Madrilènes.