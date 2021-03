Le Real Madrid paie un millions d'euros Ronaldo, Roberto Carlos et Raul

Football Leaks a révélé que le Real Madrid avait embauché les Brésiliens Ronaldo et Roberto Carlos, en 2016, comme ambassadeurs du club, et l'Espagnol Raúl, en 2017, comme assistant du directeur général, et que chacun d'eux recevait un million d'euros par an.

L'information a été publiée en Espagne par «Infolibre», un quotidien qui appartient au consortium EIC - European Investigative Collaborations, le réseau de médias à travers lequel les informations de «Football Leaks» ont été révélées.

Ronaldo est actuellement président et propriétaire de Valladollid, Raúl dirige la Castilla et Roberto Carlos maintient le poste d'ambassadeur des meringues, ainsi que commentateur à la télévision du club. L'embauche de Ronaldo, révèle le même journal, s'est faite sans contrat de travail, pour des raisons fiscales. Dans le cas de Roberto Carlos, le club a dû céder une partie du montant convenu par ordonnance d'un tribunal de São Paulo, qui exigeait de l'argent pour payer la pension alimentaire de deux de ses neuf enfants.