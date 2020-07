Le Real Madrid peut-il être champion contre Alavés ?

Les calculs ont déjà commencé après cette victoire du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao, qui donne aux Merengue provisoirement sept points d'avance sur le Barça en attendant la rencontre Villarreal-Barcelone.

Tout le monde commence à se demander combien de temps resterait-il au Real Madrid pour décrocher le titre à ce rythme, alors qu'il ne reste plus que quatre journées à jouer pour les Madrilènes.

Pour que l'équipe de Zidane puisse célébrer dès vendredi contre Alavés, il faudrait que le Barça ne fasse pas mieux que le match nul contre Villarreal, et contre l'Espanyol. Compliqué, donc. Mais pas impossible.

Une victoire soit contre Villarreal ce soir, ou contre l'Espanyol lors de la prochaine journée, éliminerait toute option de titre dès vendredi pour le Real Madrid malgré une victoire des Merengue.

Et pour être sacré champion le lundi 13 juin, le FC Barcelone devrait gagner un seul de ses matches contre Villarreal ou l'Espanyol Barcelone. Et le Real Madrid devra gagner contre Alavés et contre Grenade. Sinon, il faudra attendre encore un peu et surtout, rester sur ses gardes et continuer de gagner.