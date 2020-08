Ils auraient préféré ne pas être en vacances et poursuivre leur aventure européenne, mais le Real Madrid pourra se reposer après la défaite à l'Etihad et sera de retour seulement fin août.

Il s'agit d'un été atypique, tout comme cette année 2020. Les 'Merengues' ont eu quelques jours de repos entre la fin de la Liga et le huitième retour, mais cette fois ils seront vraiment en vacances.

En principe, selon 'Mundo Deportivo', le club madrilène fera son retour le 26 ou le 27 août à Valdebebas pour préparer la saison 2020-2021.

On rappelle que certains internationaux devront jouer avec leur sélections le 3 et le 6 septembre.

Il est possible que l'Atlético, le FC Séville et le Barça commencent plus tard le championnat selon leur parcours en Coupe d'Europe. Le Real quant à lui commencera le week end du 12 à défendre son titre.