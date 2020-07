Le Real Madrid pourra voyager en Angleterre

Contacté par 'Sky Sports News', le ministère des Sports britannique a déclaré qu'exceptionnellement le Real Madrid sera exempté de quatorzaine pour voyager jusqu'à Manchester. Néanmoins, plusieurs précautions seront prises : "les directives actuelles restent en place pour permettre à certains événements sportifs internationaux d'élite d'avoir lieu cet été. Elles stipulent que "les personnes exemptées vivront et travailleront dans des bulles contrôlés, derrière des portes fermées", et que cela s'applique aux "stars du sport, aux responsables d'événements, aux entraîneurs, aux médecins, aux mécaniciens et aux nouveaux membres des médias". Manchester City-Real Madrid est bien maintenu.