Le Real Madrid, premier choix de David Alaba ?

Manchester United, le PSG, le FC Barcelone, tout le monde a dans le viseur le défenseur international autrichien, David Alaba.

'The Athletic' évoque ce samedi que le Real Madrid est également entré dans la danse et serait le premier choix du joueur. À 28 ans, David Alaba voit son contrat avec le Bayern Munich arriver à terme et cherche déjà un club où poursuivre sa carrière. Les Merengue seraient intéressés et pourraient se plier aux exigences salariales du défenseur qui souhaite 10 millions d'euros par an. Le joueur devra néanmoins se montrer patient car la direction madrilène souhaite faire une offre uniquement quand ce dernier sera libre.