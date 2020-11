Le Real Madrid prépare une nouvelle baisse des salaires

C'est 'ABC' qui l'a annoncé ce samedi, même les plus grands clubs souffrent de cette crise. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus riches de la planète, va demander à ses joueurs de baisser de nouveau leur salaire, entre 10 et 15%.

Si la réduction était entre ces chiffres, elle permettrait d'économiser entre 39 et 58 millions d'euros.

Cette économie pourrait permettre à la Casa Blanca de respirer un peu, alors qu'on se sait toujours pas quand les atdes rouvriront leurs portes.