Le Real Madrid présente ses condoléances à Guardiola

Le coronavirus fait des ravages... Ce lundi, Pep Guardiola, a perdu sa mère Dolors Sala Carrió à 82 ans après avoir contracté le COVID-19.

Madrid a présenté ses condoléances au Catalan. "Le Real Madrid CF regrette profondément la mort de Dolors Sala Carrió, mère de Pep Guardiola. Notre club aimerait présenter ses condoléances à sa famille et à ses proches", a déclaré le club blanc.

L'entraîneur de Santpedor avait fait un don important (1 million d'euros) contre la lutte du coronavirus. Il a maintenant perdu sa mère à cause de cela, une triste nouvelle communiquée par son club.

