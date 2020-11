Le Real Madrid fait un pas de géant à Milan

Après une nouvelle victoire du Borussia Mönchengladbach, le vainqueur du choc entre l'Inter Milan et le Real Madrid aurait l'opportunité de passer à la seconde place d'un groupe B serré.

Et c'est le Real Madrid qui a décroché les trois points précieux dans la course pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce soir, malgré l'absence de plusieurs cadres dont Sergio Ramos et Karim Benzema.

C'est d'ailleurs l'absence des deux piliers madrilènes qui a permis à Eden Hazard de débloquer son compteur de buts avec le Real Madrid en Ligue des champions, après sept minutes de jeu seulement.

Sans Ramos et KB9, c'est Hazard qui s'est chargé de transformer un penalty obtenu par Nacho dans la surface d'Handanovic (7e, 0-1). Il s'agissait d'ailleurs de son premier but au sein de la compétition depuis 2017.

L'Inter Milan a tenté de prendre le contrôle du ballon pour réagir, les Madrilènes ont réussi à contrôler leur avantage, et ont même eu plusieurs opportunités de doubler la mise, parmi lesquelles un poteau de Lucas Vazquez (13e), ou un mauvais choix de Mendy qui était seul devant le gardien (17e).

Si les Merengue géraient convenablement leur avance, Arturo Vidal leur a facilité un peu plus les choses à la demi-heure de jeu. Après une contestation virulente, Vidal a pris deux jaunes en moins de dix secondes, et a laissé ses coéquipiers à dix pour le reste du match.

Les hommes de Conte ont essayé de tenir, et ont même failli tromper Courtois en seconde période après un centre de Perisic vers Lukaku, mais le gardien belge a su couper la trajectoire des poings devant son compatriote.

C'est en faisant entrer du sang neuf que le Real Madrid a doublé la mise à l'heure de jeu. Moins d'une minute après son entrée en jeu, Rodrygo envoyait un centre de Lucas Vazquez au fond des filets d'Handanovic, d'une sublime volée au second poteau (59e, 0-2).

Malgré son infériorité numérique, l'Inter s'est accroché, et Ivan Perisic se montrait de nouveau dangereux et obligeait Courtois à sortir de ses cages pour repousser une frappe puissante d'une main ferme (82e). Mais les hommes de Conte n'ont finalement pas trouver la solution pour perturber leur adversaire.

Le Real Madrid s'impose sur la pelouse du Giuseppe Meazza et revient à un point du Borussia Mönchengladbach (7 points pour les Madrilènes, 8 points pour les Allemands). De quoi se remettre sur le droit chemin avant le déplacement en Ukraine la semaine prochaine. L'Inter Milan, quant à lui, sombre un peu plus à la dernière place du groupe.