Le Real Madrid remporte la Super Coupe d'Espagne à Djeddah

Le 12 janvier 2020, le Real Madrid a battu l'Atlético en finale à Djeddah, en Arabie Saoudite. Il s'agissait de la 11e Super Coupe d'Espagne du club et la première fois que le titre était disputé sous forme d'éliminatoires et en dehors de l'Espagne. En finale, le Real Madrid a affronté l'Atlético, le match s'est décidé aux tirs au but. Les Merengues ont marqué leurs quatre tirs au but, tandis que leurs adversaires en ont manqué deux. Valverde a été élu MVP en finale.