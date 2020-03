Le Real Madrid revient à la charge pour Donnarumma

Les cages du Real Madrid ont été au centre de toutes les attentions durant les ultimes campagnes. L'échec du transfert de De Gea, le départ de Keylor Navas et le rendement de Thibaut Courtois ont beaucoup fait parler.

Le temps a passé et les prestations du portier belge sont convaincantes. L'ancien joueur de Chelsea rend de belles copies et Zinédine Zidane compte sur lui dans les cages madrilènes en cet exercice 2019-20.

Néanmoins, les pensionnaires du Santiago Bernabéu sont à la recherche d'un gardien numéro 2 de qualité. 'SportMediaset' rapporte ce mercredi que Gianluigi Donnarumma apparaît de nouveau dans les radars du Real Madrid.

Le gardien de but italien n'a pas encore prolongé son bail avec Milan et les Madrilènes pourraient profiter de l'occasion pour l'enrôler cet été. La formation de San Siro traverse actuellement une période compliquée et tant le portier que son agent, Mino Raiola opteraient pour un changement d'air.

Rappelons que Donnarumma n'enregistre pas sa meilleure saison en Italie et que la direction sportive cherche un remplaçant. Sirigu, passé par le PSG, est annoncé à Milan.

Selon les donnés de 'ProFootballDB', le portier italien encaisse une moyenne de 1,3 but par rencontre tandis que la saison passée, sa moyenne s'élevait à 0,8.