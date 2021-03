Le Real Madrid s'intéresse à Riyad Mahrez

Auteur d'une belle saison avec Manchester City, Riyad Mahrez continue d'afficher des statistiques intéressantes avec 7 buts et 4 passes décisives en Premier League.

L'entraîneurs des Citizens, Pep Guardiola, ne souhaite pas se séparer de son joueur : "Les derniers matchs de Mahrez ont été exceptionnels. Il a vraiment bien joué. Il a une qualité spéciale", avant d'enchaîner : "C'est un joueur qui danse sur le terrain. Il ne perd pas de balles dans le jeu. Ryad fait la passe supplémentaire dont nous avons besoin. Il attire les adversaires sur le terrain et après il fait une passe derrière."

Selon 'FootMercato', séduit par l'attaquant, le Real Madrid aimerait passer à l'action et s'offrir le numéro 26 de City. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, Eden Hazard devait être sa doublure mais les pépins physiques ont empêché le belge de s'exprimer sur le terrain. Sous contrat jusqu'en 2023, la direction madrilène voit Mahrez comme le joueur manquant à l'effectif du Real Madrid, qui pourrait s'adapter au jeu proposé par Zinedine Zidane. Manchester City ne se laissera pas faire, d'autant qu'avec la crise sanitaire, les clubs ne peuvent plus se permettre autant de folie qu'auparavant, surtout quand on sait que la priorité se nomme Kylian Mbappé.