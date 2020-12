Le Real Madrid sans Hazard pour sa fin d'année infernale ?

Encore un pépin pour Eden Hazard. Le joueur du Real Madrid est sorti sur blessure contre Alavés ce week-end, lui qui revenait petit à petit en forme après un début de saison délicat.

Selon les informations de 'AS' en Espagne, le club madrilène fera passer des examens approfondis à son attaquant belge ce lundi afin de connaître la gravité de sa blessure après qu'il ait pris un coup à la cuisse samedi.

L'idée serait de pouvoir le récupérer avant le derby contre l'Atlético Madrid, qui aura lieu dans 14 jours. Cependant, Zinedine Zidane ne voudra certainement pas prendre de risque d'aggraver sa blessure, alors que le Real Madrid s'apprête à vivre un mois de décembre plus que chargé.

En Ligue des champions, l'équipe de Zizou doit encore affronter le Borussia Mönchengladbach et le Shakhtar Donetsk (en Ukraine), et devra tout donner pour tenter de décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

Mais il y aura surtout six matchs de Liga en ce mois de décembre pour les Merengue. Tout d'abord, il y aura un choc contre Séville lors de la prochaine journée. Puis, un choc contre l'Atlético Madrid le 12 décembre.

Et après cela, les Madrilènes enchaîneront quatre matchs : contre l'Athletic Bilbao, Eibar, Grenade et Elche. Une course de fin d'année de laquelle le Real Madrid ne pourra pas sortir perdant sous risque de s'éloigner de la première place. Zidane aura donc besoin de tous ses piliers en forme, Eden Hazard y compris.