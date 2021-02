Le Real Madrid sauve l'honneur du football espagnol

Heureusement que le Real Madrid était là pour éviter au football espagnol de sortir de la phase aller des huitièmes de finale de Ligue des champions sans aucune victoire.

Les équipes espagnoles de la prestigieuse compétition européenne ont réalisé une véritable contre-performance lors des derniers jours, elles qui s'étaient toutes qualifiées pour la phase finale au mois de décembre dernier.

Toutes qualifiées, et pourtant. Barcelone a commencé la terrible série mardi dernier en se faisant écraser par le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé sur la pelouse du Camp Nou (1-4). Il faudra croire à un nouvel exploit pour ne pas dire adieux à la compétition au mois de mars en Catalogne.

Séville et l'Atlético Madrid se sont eux aussi incliné, mais ont tout de même plus de chances de croire à la qualification que le Barça. Séville est tombée à domicile contre Dortmund (2-3), et l'Atlético Madrid s'est fait surprendre par Olivier Giroud et Chelsea à Bucarest (0-1).

Finalement, seul un Real Madrid pourtant décimé a réussi à s'imposer chez les Espagnols. Une victoire compliquée face à l'Atalanta Bergame malgré l'expulsion de Frauler en première période, et décrochée grâce à un but splendide de Ferland Mendy.