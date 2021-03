Le Real Madrid suit de près Diaby

Diaby est sur les tablettes du Real Madrid. L'ailier fait partie de cette génération U21 en France (il manqué l'Euro espoirs à cause du coronavirus) qui fait beaucoup parler d'elle et 'AS' dit que les recruteurs merengues l'ont suivi et obtenu de très bonnes conclusions.

Il s'agit donc d'une possible future cible de mercato pour l'institution madrilène. Sa spécialité est le couloir, peu importe le côté. Il joue pour le Bayer Leverkusen et United a déjà essayé de le recruter en préparant 50 millions d'euros.

La direction allemande n'a même pas voulu discuter, le club espagnol devra donc faire un effort considérable pour tenter de convaincre les Allemands. Avec un contrat jusqu'en 2025, son club a le dessus dans d'hypothétiques négociations.

Que sa signature soit plausible ou non, Diaby serait un renfort de grande qualité pour le Real Madrid. Avec Hazard qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau en raison de nombreuses blessures et Benzema qui porte l'équipe à bout d bras en attaque, il pourrait être la clé pour fournir des alternatives à Zidane.