Le Real Madrid supervise Kouassi et Aouchiche

Si le PSG souhaite faire signer professionnel deux pépites de la génération 2002 libres le 30 juin prochain, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche les convoitises sont nombreuses.

Et même de haut niveau si on en croit le média sportif madrilène 'AS'. Le Real Madrid suit les deux jeunes joueur.

Mais le journal nous informe aussi que les Madrilènes marchent sur des oeufs, car ils ne veulent pas rentrer en guerre avec la direction du PSG, ce qui compromettrait leur grand objectif : la signature de Kylian Mbappé à l'été 2021.

En attendant, les deux pépites n'ont toujours pas signé pro avec le club de la capitale. De quoi aiguiser l'appétit des plus grands d'Europe.