Le Real Madrid surveille la situation de David Alaba

Le Real Madrid - et toutes les autres grandes équipes d'Europe - suit David Alaba depuis des années.

L'arrière du Bayern Munich est l'un des meilleurs au monde à son poste depuis un certain temps, mais les chances de l'éloigner du club le plus performant d'Allemagne sont minuscules.

Mais le Real Madrid n'abandonne pas facilement et, selon 'Marca', les merengue ont de plus en plus d'espoir qu'un accord pourrait enfin être conclu.

Le contrat de la star autrichienne au Bayern expire l’été prochain, et alors qu’il devrait en signer un autre en Bavière, la possibilité et la tentation de partir sont claires.

Aujourd'hui âgé de 27 ans, il fait face à une grande décision quant à savoir s'il doit s'engager à être un homme de carrière au Bayern, ou de tout jouer sur de nouveaux succès dans une nouvelle ligue au Real Madrid. En attendant, Madrid surveille l'Autrichien.