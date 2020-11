Le Real Madrid tenu en échec à Villarreal

Un Real Madrid diminué se déplaçait aujourd'hui (16h15) sur la pelouse de Villarreal, sans plusieurs cadres comme Sergio Ramos, Casemiro ou encore Karim Benzema, la mission des hommes de Zidane s'annonçait compliquée.

Et pourtant, le match a très bien débuté pour le Real puisque dès la 2e minute de jeu, Mariano Diaz, titularisé en lieu et place de Karim Benzema ouvrait le score via un joli coup de tête après un centre de Carvajal. Les joueurs de Villarreal s'étaient complètement arrêtés de jouer pensant à un éventuel hors-jeu de Lucas Vazquez et alors que l'arbitre de touche levait son drapeau.

Après une première mi-temps globalement maîtrisée en étant peu inquiété par les hommes d'Emery, le Real s'est fait bousculer en seconde période et Villarreal a eu de nombreuses situations. Mais c'est à la 76e minute de jeu qu'égaliseront les Jaunes à la suite d'un pénalty concédé par Courtois. Le Belge déséquilibrait Estupiñan lancé en pleine course et Moreno transformera le penalty quelques secondes plus tard.

Les hommes de Zizou pointent désormais à la 4e place avec un match en retard tandis que Villarreal reste 2e de la Liga.