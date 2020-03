Le Real Madrid trouve son numéro 9

C'est 'Marca' qui a choisi d'en faire sa Une ce mardi. Le Real Madrid ne peut pas jouer au football pour le moment et les dirigeants en profitent pour faire des plans pour un avenir que l'on espère ne sera pas si lointain.

La crise sanitaire que vit le monde entier a obligé le football international à faire une pause mais certains clubs, dont les plus grands, commencent ainsi à préparer leurs prochains mouvements de mercato afin de renforcer des postes où les capacités ont manqué cette saison.

Pour le Real Madrid, l'objectif est de trouver un joueur pour prendre la relève de Karim Benzema au poste de numéro 9, alors que ni Luka Jovic ni Mariano Diaz n'ont réussi à s'imposer dans les plans de Zinédine Zidane cette saison. Ce que veut Zidane, c'est un killer.

Et selon les dernières informations du quotidien cité, le Real Madrid sait très bien qui il veut pour son attaque : Erling Haaland. Le prodige norvégien a intéressé le monde entier cette saison, que ce soit à Salzbourg ou à Dortmund, et les plus grands clubs sont bien décidés à tenter de convaincre le buteur de les rejoindre dès cet été. Le Real Madrid est l'un des candidats principaux.

Le jeune international norvégien a rejoint Dortmund cet hiver seulement mais pourrait choisir de ne pas y rester longtemps si un club comme le Real Madrid vient frapper à sa porte. Reste à savoir si les Merengue feront le choix de se lancer dans la course pour Haaland, ou s'il préferera se concentrer sur d'autres objectifs comme Kylian Mbappé.