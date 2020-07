Le Real Madrid veut 50 millions d'euros pour James

L'aventure de James Rodriguez est terminée. Le Colombien n'a pas participé aux dernières rencontres de Liga avec son équipe et tout indique qu'il fera ses valises cet été.

Sa relation avec Zinedine Zidane était de plus en plus compliqué, et le joueur a récemment fait des déclarations à l'encontre de son club. Il devrait donc trouver une nouvelle destination.

Le contrat du joueur se terminera en 2021 et le Real Madrid devrait le laisser partir cet été. Mais selon le 'Daily Star', les Madrilènes demanderaient au moins 50 millions d'euros pour le joueur.

Du côté de Manchester United, la direction n'écarte pas la possibilité de tenter sa chance pour le transfert du joueur colombien et suivrait de près sa situation actuelle.