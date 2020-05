Le Real Madrid voulait Salah en 2018

Depuis trois ans, Mohamed Salah fait les beaux jours de Liverpool FC. Le parcours de l’Egyptien avec les Reds commence à s’étirer dans le temps, mais il aurait pu tourner cours assez rapidement.

En 2018, au terme de sa première saison à Anfield, le Real Madrid avait cherché à le faire signer.

Juste après que les deux clubs en question se soient affrontés en finale de la Ligue des champions, les Merengue ont approché le Pharaon avec une offre concrète. Une proposition que Salah, blessé à l’époque en raison d’une charge violente de Sergio Ramos, a déclinée.

C’est Hani Ramzi, un ex-international égyptien et qui a officié comme adjoint au sein de la sélection, qui a fait part de cette révélation.

"Quand je travaillais avec M. Hector Cuper, nous étions en stage en Suisse. Je parlais à Salah et il m'a dit que le Real Madrid lui a fait une offre. L'offre était vraiment bonne, mais Salah en a discuté avec moi et Monsieur Cuper, et il a décidé de rester à Liverpool parce qu'il était à l'aise là-bas", a-t-il confié à 'OnSports'.

Ramzi a aussi évoqué les objectifs personnels que se fixe Salah pour le futur : "Il est ambitieux, il nous a dit qu'il voulait gagner la CAN 3 fois de suite comme l'Egypte l'a fait en 2006, 2008 et 2010".

Pour l’instant, il est toujours en quête de sa première couronne continentale. En 2017, il avait été proche de monter sur le toit de l’Afrique mais les Pharaons ont échoué en finale face au Cameroun.