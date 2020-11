Le Real préfererait recruter Pogba que Camavinga

On le sait déjà depuis quelques mois, le Real Madrid va frapper fort l'été prochain. La seule question est de savoir quels talents vont-ils aller chercher. Kylian Mbappé est leur priorité numéro 1, mais ils veulent aussi rajeunir leur milieu, et hésite pour cela entre Eduardo Camavinga et Paul Pogba.

D'après 'AS', c'est le plus expérimenté qui aurait été choisi, parce que United n'en demanderait plus que 60 millions d'euros, contrairement au prix d'Eduardo Camavinga qui ne fait qu'augmenter. Et pour pouvoir s'offrir Kylian Mbappé aussi, les Madrilènes vont sûrement devoir prendre le moins cher des deux.