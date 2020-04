Le Real reprend l'avantage pour Haaland

C'est le jeune joueur du moment. Pour 20 millions d'euros, il a atterri au Borussia Dortmund et depuis, il ne cesse d'empiler les buts dans toutes les compétitions. Il a déjà scoré 12 en 11 duels, une stat assez impressionnante pour un jeune joueur.

Le jeune prodige fait tourner les têtes des plus grands cadors européens, et l'un d'entre eux est le Real Madrid, qui aurait déjà un plan bien ficelé pour s'offrir ses services mais ce ne sera pas en 2020 car il est trop tôt et irréalisable en raison de la crise sanitaire et du manque de revenus.

Le Borussia veut conserver son joyau au moins jusqu'en 2022. Quand ce moment arrivera, le Real Madrid, selon 'AS', aura le plus grand avantage à négocier pour des raisons importantes.

La première raison ce serait la bonne relation de Florentino Perez, président du Real, avec la direction du Borussia pourrait donc faciliter le transfert d'Haaland à Bernabéu.

D'autre part, Mino Raiola, l'agent du joueur, veut créer une relation avec le club merengue et pour cela, l'Italien a déjà exprimé son rêve de voir un de ses grands joueurs porter la tunique blanche.

Ce qui pourrait aussi faciliter le transfert du Viking au Real, ce sont ses collègues, Achraf et Odegaard, ce dernier sert d'intermédiaire dans l'opération, quant au premier, il pourrait servir de monnaie d'échange.

De son côté, Dortmund n’entend pas se faire détrousser si rapidement. Une clause de 75 millions d’euros est même prévue dans son contrat.