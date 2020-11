Le Real satisfait de Zidane

Les Madrilènes ont le sourire. L'équipe a affronté l'Inter lors de la dernière journée de Ligue des champions et a fait forte impression.

L'Inter a souffert face à l'équipe de Zinédine Zidane. Le Français sort plus fort de ce match.

Dans le vestiaire, l'entraîneur français a toujours eu le soutien inconditionnel de ses hommes. Mais la fierté du vestiaire merengue envers son entraîneur a été multipliée après ce match contre l'Inter.

'Marca' affirme que cette victoire a aidé les joueurs du Real Madrid à croire à nouveau en leurs chances. Dans cette optique, Zidane a joué un rôle clé : il n'a jamais douté et a convaincu l'équipe qu'ils étaient capables de battre n'importe qui.

Les joueurs de Zidane sont heureux et la direction du Real Madrid est plus que satisfaite. Ils rament tous dans la même direction et s'accordent à dire que le meilleur entraîneur pour diriger l'équipe est actuellement en place.