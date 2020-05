Le Real suivra de près le retour de Haaland en Bundesliga

Pendant la trêve imposée par la pandémie du coronavirus, l'avenir d'Erling Haaland a été évoqué à plusieurs reprises.

L'attaquant norvégien brille depuis son arrivée cet hiver dans les rangs du Borussia Bortmund. Le joueur, tout comme Mbappé, est dans l'agenda du Real Madrid.

En vue de la saison 2021-22, les Merengue se projettent et rêvent d'enrôler les deux stars du ballon rond. Mais leurs transferts ne seront pas des plus faciles. Le BvB et le PSG sont réputés pour être durs en négociations.

En attendant, selon les informations de 'Mundo Deportivo', le Real Madrid observera à la loupe l'évolution de la jeune pépite norvégienne en Bundesliga.

Le Real Madrid veut s'attacher les services d'un buteur, d'un véritable renard des surfaces. Mais si les pensionnaires du Bernabéu veulent recruter Haaland, ils vont encore devoir s'armer d'un peu de patience...

Ce samedi, la Bundesliga reprend ses droits et tous les regards seront tournés vers la star du Borussia.

"Je pense bien faire mon travaille, et c'est ce qui compte le plus. Je suis uniquement concentré là-dessus", a-t-il expliqué pour 'Sky' avant de revenir sur la reprise du championnat allemand.