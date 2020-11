Le Real sur le point de prêter Kubo au Betis

Le mois de décembre approche et la situation de Takefusa Kubo à Villarreal n'a pas beaucoup changé. Il combine quelques titularisations en Europe et quelques minutes en Liga, ce qui ne plaît toujours pas au Real Madrid qui veut le faire partir de La Cerámica en janvier.

Kubo a joué 491 minutes en 14 matches pour Villarreal, marquant un but et délivrant trois passes décisives. Sur ce total, seules 173 sont en Liga et la Maison Blanche envisage de le faire changer de club si sérieusement qu'ils y travaillent déjà dans les bureaux.

C'est ce qu'assure le 'Estadio Deportivo'. Le journal de Séville a déclaré ce samedi que le Real Madrid avait proposé au Betis le prêt de Kubo à partir de janvier, bien que cette opération présente certains aspects qui ne rendent pas facile son arrivée du côté de Benito Villamarín.

Tout d'abord, parce qu'il y a plusieurs clubs qui le suivent. Selon 'Defensa Central', la Real Sociedad, Valladolid et Valence veulent également se l'approprier, mais le problème est que l'annulation du prêt ne sera pas si facile car Villarreal a accepté de payer 2,5 millions d'euros pour cela.

En ce sens, il semble que Villarreal ait pu l'annuler en payant la moitié de ce qui avait été convenu en été. Si cela se produit, Kubo entrerait sur un marché où le Betis a les mains liées de par sa situation économique.

Le journal sportif de la capitale andalouse rapporte que les verts et blancs sont contraints de réduire leur masse salariale. Malgré cela, ils voient Kubo comme une variante très intéressante qui s'accorderait parfaitement avec Manuel Pellegrini.