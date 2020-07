"Le Real voulait me prÃªter, mais je savais que je deviendrais un joueur important"

Au fil des ans, Marcelo est devenu l'un des meilleurs joueurs à son poste. Le Brésilien a devancé de loin son professeur, Roberto Carlos, mais la vie n'a pas toujours été facile pour lui.

Le Real Madrid l'a recruté alors qu'il était encore jeune et, après avoir souffert lors de ses débuts sous le maillot madrilène, l'équipe a même envisagé de le prêter. Pedja Mijatovic l'avait déjà confié et le joueur de merengue l'a lui-même confirmé lors d'un événement promotionnel de LaLiga et du sponsor Budweiser.

"Dans la vie nous avons des opportunités que nous ne pouvons pas laisser passer. Je suis arrivé ici quand j’avais 18 ans. Mon équipe voulait me prêter à un autre club et j’ai dit non. Je savais qu’un jour je deviendrais un joueur important pour le club. Il faut saisir les opportunités qui s’offrent à vous", a déclaré Marcelo.

Marcelo a connu de nombreux hauts et bas depuis son arrivée à Madrid. Beaucoup ne se souviennent pas, mais à l'époque de Carlo Ancelotti, il était même la doublure de Fabio Coentrao.

L'arrivée de Zinédine Zidane a fait ressortir le meilleur du Brésilien. Après une campagne 2018-19 à oublier, il est à nouveau au niveau des meilleurs joueurs à son poste.