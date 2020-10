Le refus de Dembélé à Manchester United a bloqué l'arrivée de Depay

Jusqu'aux dernières heures du mercato, on parlait de Dembélé à Manchester United. Les Red Devils ont d'ailleurs tenté le coup ce lundi mais en vain.

La réponse d'Ousmane Dembélé a toujours été la même : "Non". Le Français acceptait de partir seulement dans le cadre d'une vente et non d'un prêt.

Le Barça était de l'avis de l'attaquant français mais Manchester privilégiait un prêt similaire à celui de Coutinho au Bayern.

Seulement, les refus répétés de Dembélé ont bloqué l'arrivée de Depay en Catalogne. Effectivement le Barça ne pouvait pas se permettre de conserver Dembélé et en plus, faire venir Depay.