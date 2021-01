Le remplaÃ§ant de Jovic est au Real Madrid Castilla

Le Real Madrid a débuté sa saison avec quatre attaquants dans ses rangs : Benzema, Mariano, Jovic et Mayoral. À présent, il n'en reste plus que deux, en l'occurrence le Français et l'Hispano-Domicain. Alors que l'Espagnol s'était envolé vers la Roma à quelques jours de la fin du mercato estival, le Serbe, lui, vient de faire son retour à l'Eintracht de Frankfurt ce jeudi 14 janvier.

Mais alors, qui va pallier le départ de Jovic pendant la seconde partie de la saison ? D'après les médias ibériques, Zidane songerait à faire appel à un joueur du Real Madrid Castilla, en la personne d'Hugo Duro.

L'attaquant de 21 ans prêté par Getafe a déjà été convoqué par Zizou lors du duel européen face à l'Inter Milan, le 25 novembre dernier. En sept rencontres avec l'équipe B des Blancos, Hugo a trouvé le chemin des filets à cinq reprises.

Le jeune joueur de la Fabrica pourrait bientôt faire ses premiers pas avec l'équipe première...