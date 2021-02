Le remplaÃ§ant qui marque le plus de buts en Europa League

L'un des plus grands noms de la Ligue Europa est Paco Alcácer. L'attaquant de Villarreal est devenu, par ses propres mérites, le meilleur buteur du "sous-marin jaune" de la compétition.

À ce jour, l'Espagnol compte 5 buts en 3 matchs et se bat avec des joueurs comme Pizzi (Benfica), Dabbur (Hoffenheim) ou Liendl (Wolfsberger AC), entre autres, ce qui le place en bonne position. Il marque en moyenne 1,66 but par match.

Cependant, il y a une chose pour laquelle Alcácer se distingue des autres. Grâce à Be Soccer Pro, notre laboratoire de données, nous pouvons constater qu'il est le meilleur buteur remplaçant de la Ligue Europa. Les statistiques parlent d'elles-mêmes.

L'ancien du Barça et du Borussia Dortmund, entre autres, qui affiche une moyenne de 1,66 but par match dans la compétition, a marqué jusqu'à présent 4 buts en sortant du banc de touche et avec 2 doublés en 2 matchs, contre Sivasspor (5-3) et Warabag (1-3), où son équipe est sortie vainqueur. Le pourcentage que cela représente est de 80 % car il a marqué un but en tant que titulaire (Salzbourg).

Quant au reste du top 10, les joueurs n'ont que 2 buts à leur actif. On peut citer, entre autres, Balogun (Arsenal), Mcmillan (Dundalk) et Bautista (Real Sociedad)... Ils représentent un pourcentage de 100% car ils n'ont marqué qu'en entrant en jeu et non en tant que titulaire.

Le film d'Alcácer change en Liga

Si l'on prend en compte les chiffres d'Alcácer dans le championnat national, l'Espagnol a marqué ses 5 buts en étant titulaire. Le Valencien a eu plus d'opportunités en championnat (13 places de titulaire) contrairement à sa situation en Europe, où il est plus révulsif pour Emery.