Le report des JO était inévitable pour Ripoll

"Elle est pleine de bon sens et s'inscrit dans la logique collective des actions mises en place à travers le monde pour lutter contre le coronavirus. Nous aurons le temps de repenser au football une fois que nous l'aurons vaincu. Pas avant", a déclaré celui qui est aussi sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, cité dans un communiqué de la Fédération française.

"Ce combat contre le Covid-19 nous concerne tous et doit nous rappeler le sens des priorités. En respectant les consignes, en étant solidaires, responsables et exemplaires", a-t-il poursuivi, rendant hommage à celles et ceux "qui prennent des risques chaque jour pour sauver des vies".

Les Espoirs français ont gagné leur billet pour les prochains JO en se hissant l'été dernier en demi-finale de l'Euro des moins de 21 ans. La France n'a plus participé à la compétition olympique depuis 1996 chez les garçons.