Wolverhampton et Bâle décrochent les deux derniers billets pour le Final 8

Comme c’était déjà le cas la veille, il ne faisait pas bon de se déplacer, ce jeudi en 8es de finale retour de la Ligue Europa. Les visiteurs sont tous passés à la trappe, tandis que les locaux ont assuré leur qualification pour le prochain tour. Et le prochain tour c’est le Final 8, programmé à partir de lundi en Allemagne.

Après les qualifications de Séville et du Bayer Leverkusen en première partie de soirée en Allemagne, c'était au tour de Francfort, Bâle, Wolverhampton et l'Olympiakos de reprendre du service.

La formation de l’Eintracht Francfort n’a pas été capable de signer la remontada face aux Helvètes de Bâle. Les demi-finalistes de l’édition 2018/19 se sont même encore inclinés sur le score de 1 à 0 suite à une réalisation de Fabian Frei en fin de partie.

La rencontre la plus indécise de la soirée s’est jouée au Moulineux et a vu Wolverhampton prendre la mesure de l’Olympiakos. Après le 1-1 de l’aller, les hommes de Nuno Espirito ont pris la mesure des Grecs sur le plus petit des écarts. Raul Jimenez a scoré le seul but du match sur pénalty.