Le retour de la Bundesliga reporté au 16 mai ?

La Bundesliga devait être l'un des cinq championnats européens majeurs à faire son retour. Mais la reprise envisagée en Allemagne, est sur le point d'être reportée.

La prochaine réunion des chefs de gouvernement allemands n'aura pas lieu avant le 6 mai, ce qui signifie que la date du 9 mai initialement prévue par la Bundesliga pour une reprise est désormais utopique.

Selon 'AS', le retour de la Bundesliga et de la Bundesliga 2 ne se fera donc pas avant le week-end du 16 mai, au plus tôt.

La Ligue allemande a bien évidemment accepté cette annonce, tout en réaffirmant son souhait de pouvoir disputer l'intégralité des neuf journées restantes avant le 30 juin.