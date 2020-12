Le retour de Luis Suárez

La dernière fois que Luis Suárez a été vu sous les couleurs de l'Atlético Madrid, c'était avant la dernière trêve internationale, lors de la large victoire de son équipe contre Cadix (4-0).

Pendant la trêve, l'attaquant uruguayen avait contracté la Covid-19 et n'avait toujours pas pu retrouver les terrains. Un coup dur qui lui a notamment fait manquer ses retrouvailles avec le Barça.

Mais le Pistolero de Diego Simeone est prêt à faire son retour sur les terrains. Ce samedi, l'Atlético Madrid reçoit Valladolid au Wanda Metropolitano et Luis Suárez devrait bien être de la partie.

Si les Colchoneros ne s'en sont pas trop mal sortis sans leur buteur, il a souvent manqué de définition devant les cages adverses lors des dernières semaines. Contre le Barça et contre Valence, les hommes de Simeone n'ont marqué qu'un seul petit but pour s'assurer la victoire.

L'absence d'un numéro 9 s'est aussi faite ressentir en Ligue des champions. Contre le Lokomotiv Moscou, les Madrilènes n'ont pas pu faire mieux qu'un score nul et vierge. Et contre le Bayern Munich, Joao Felix s'est chargé de marquer, avant de voir les Bavarois les rattraper un peu plus tard ( score final, 1-1).

Trois buts en quatre matchs pour l'Atlético Madrid depuis le retour de la trêve internationale, depuis l'absence de Luis Suárez. C'est peu, mais les Colchoneros vont de nouveau pouvoir compter sur leur précieux buteur ce week-end.