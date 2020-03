Le Roi d'Europe reprend son trÃ´ne et dÃ©passe Cristiano

Lionel Messi a offert la victoire au FC Barcelone face à la Real Sociedad dans un match compliqué pour les Catalans ce samedi après-midi (1-0).

Le prodige argentin a transformé un penalty suite à une main dans la surface de Le Normand.

Le but de Lionel Messi a non seulement permis au Barça de prendre les 3 points mais il a aussi offert la première place des meilleurs buteurs d'Europe au sextuple Ballon d'Or.

Avec ces 438 buts marqués en championnat, il devance désormais Cristiano Ronaldo (437).

La Pulga avait vu le Portugais lui passer devant en marquant contre Naples en Serie A, le 25 janvier dernier.

Six semaines plus tard, le capitaine blaugrana reprend la tête du classement. Jimmy Greaves (366), Gerd Müller (365) et Steve Bloomer (314) sont loin derrière.