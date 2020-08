Le sacrifice de Modric pour le Real Madrid

Luka Modric n'est plus très jeune et souhaite préparer de la meilleure des manières sa saison avec le Real Madrid. Le Croate ne se rendra pas avec sa sélection qui devait affronter la France et le Portugal.

Le milieu de terrain dont le contrat se termine en 2021 est sûrement parti pour jouer sa dernière année au sein du club 'merengue'.

Il veut donc, du haut de ses 35 ans, terminer en beauté ses huit années passées au Real Madrid.

Depuis 2012, Modric a disputé 343 matchs et a gagné 4 Ligues des champions et 2 Ligas.